Швейцария отказывается от американских истребителей после скандальных пошлин Трампа

Депутат от партии «Зеленые» Бальтазар Глэттли напомнил, что еще весной предложил отказаться от закупки американских самолетов, подчеркнув: «Страна, которая бросает в нас камни в торговле, не должна получать подарок». В парламенте его инициативу могут рассмотреть уже осенью этого года.