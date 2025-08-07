Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам против Кишинева в защиту Гуцул

Власти Гагаузии призвали жителей поддержать Гуцул и выйти на протест.
Парламент Гагаузии принял резолюцию с призывом к массовым протестам против центральных властей Молдавии после решения суда Кишинева, приговорившего главу автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Документ опубликован на сайте Народного собрания региона.
«Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в защиту главы автономии Гуцул», — говорится в резолюции. Кроме того, власти пообещали обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева.
Парламент Гагаузии также заявил, что дело против Гуцул инициировано Кишиневом с целью подорвать реальную автономию региона. В принятой резолюции депутаты отвергли и не признали приговор суда, назвав его незаконным и несправедливым, а также расценили действия центральных властей как давление на избранного руководителя. Евгения Гуцул считает, что решение суда направлено на запугивание жителей автономии. Центральные власти Молдовы пока не прокомментировали ситуацию.
Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы 5 августа по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». После вынесения приговора Гуцул назвала его политической расправой и призвала жителей Гагаузии продолжать борьбу за автономию. Ее сторонники уже проводят акции протеста у здания СИЗО в Кишиневе.