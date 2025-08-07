Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам против Кишинева в защиту Гуцул

Парламент Гагаузии также заявил, что дело против Гуцул инициировано Кишиневом с целью подорвать реальную автономию региона. В принятой резолюции депутаты отвергли и не признали приговор суда, назвав его незаконным и несправедливым, а также расценили действия центральных властей как давление на избранного руководителя. Евгения Гуцул считает, что решение суда направлено на запугивание жителей автономии. Центральные власти Молдовы пока не прокомментировали ситуацию.