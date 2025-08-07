Болтливый попугай по имени Манго помог британским полицейским раскрыть банду наркоторговцев в городе Блэкпул.
По информации издания The Telegraph, птица жила у девушки главаря преступной группировки Адама Гарнетта, продававшего наркотические вещества.
В ходе обыска правоохранители нашли на ее телефоне видеозапись, на которой попугай произносит фразу «два за 25». Заявляется, что это выражение является распространенным среди местных наркоторговцев.
Полицейские нашли и другие видео, доказывающее причастность группы людей к реализации наркотиков — Манго играл с деньгами, болтал заученными фразами и другое.
Правоохранители вышли на 15 участков банды. Суд в общей сложности приговорил их более чем к 103 годам лишения свободы, заключило издание.
Ранее стало известно, что наркоторговцы из Центральной и Южной Америки внедряются в подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы научиться управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
По данным издания MWM, опыт, которые получат наркоторговцы в подразделениях ВСУ, станет «бесценным в конкуренции с другими бандами и борьбе с федеральными властями».
