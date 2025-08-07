Ричмонд
Болтливый попугай помог раскрыть банду наркоторговцев

По информации издания The Telegraph, птица жила у девушки главаря преступной группировки Адама Гарнетта, продававшего наркотические вещества.

В ходе обыска правоохранители нашли на ее телефоне видеозапись, на которой попугай произносит фразу «два за 25». Заявляется, что это выражение является распространенным среди местных наркоторговцев.

Полицейские нашли и другие видео, доказывающее причастность группы людей к реализации наркотиков — Манго играл с деньгами, болтал заученными фразами и другое.

Правоохранители вышли на 15 участков банды. Суд в общей сложности приговорил их более чем к 103 годам лишения свободы, заключило издание.

