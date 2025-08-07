В Нижнем Новгороде нашли тело бывшей участницы «Дом-2» Полины Малининой

По версии следствия, руководство «Mary Way» предлагало клиентам пройти онлайн-курсы за 50−200 тыс. руб., а те, у кого не находилось нужной суммы, направляли в ближайший банк, где им оформляли кредиты. Агентство работает в 10 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде потерпевшими по делу проходят как минимум 80 человек, в девяти субъектах РФ — более 300.