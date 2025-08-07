В центре Москвы мотоциклист погиб в результате ДТП в центре Москвы. Об это в четверг, 7 августа, сообщил Telegram-канал 112.
Инцидент произошел на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка. Мотоциклист на высокой скорости влетел в легковой автомобиль «Киа», который выезжал на трассу.
От полученных травм в результате удара байкер погиб на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, говорится в материале.
В конце июня водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста, пытаясь объехать «лежащий полицейский» на Архангельской улице в поселке Ильинское-Усово. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в байкера. По предварительным данным, мужчина двигался, нарушая скоростной режим.