Мотоциклист погиб в результате ДТП в центре Москвы

В конце июня водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста, пытаясь объехать «лежащий полицейский» на Архангельской улице в поселке Ильинское-Усово. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в байкера. По предварительным данным, мужчина двигался, нарушая скоростной режим.