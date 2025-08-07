Стало известно, как действовал готовивший покушение на генерала агент СБУ Кучер

По данным материалов дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, агент СБУ Кучер, по указанию украинских спецслужб готовивший покушение на командующего дальней авиацией ВКС РФ, осуществлял слежку за генералом и собирал данные о нем. Обо всех своих действиях он докладывал своему куратору.
Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Виктору Кучеру, признав его виновным в подготовке покушения на командующего Дальней авиацией ВКС РФ по заданию СБУ в 2024 году. Кучеру назначено наказание в виде 20 лет заключения.
В ходе судебного разбирательства Кучер отрицал свою вину, утверждая, что не планировал совершать террористический акт в Москве, не имел сговора с другими лицами и не занимался транспортировкой взрывчатых веществ. Несмотря на его доводы, суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.