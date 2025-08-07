Стало известно, как действовал готовивший покушение на генерала агент СБУ Кучер

В ходе судебного разбирательства Кучер отрицал свою вину, утверждая, что не планировал совершать террористический акт в Москве, не имел сговора с другими лицами и не занимался транспортировкой взрывчатых веществ. Несмотря на его доводы, суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.