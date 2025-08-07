Автомобиль сбил Максима Галкина* в Латвии

В латвийском городе Юрмале российского телеведущего Максима Галкина* сбил автомобиль. Об этом в среду, 7 августа, сообщила журналистка Божена Рынска.
По ее словам, авария произошла 4 августа, когда Галкин ехал на велосипеде по Видус-проспект.
— Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима, даже не притормозив, — заявила блогерша.
Рынска добавила, что машина была старая, и стекло в ней было старого образца. В результате Галкину* разрезало артерию и сухожилия на руке, об этом она написала в своем Telegram-канале.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.