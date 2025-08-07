Ричмонд
+26°
мгла
Обвиняемый в ряде изнасилований футболист перешел в другой клуб

Обвиняемый в изнасилованиях полузащитник из Ганы Томас Парти стал игроком «Вильярреала», согласно публикации на сайте испанского ФК.

Контракт с Парти рассчитан на один сезон. В заявлении клуба подчеркивается: в команде знают о судебном разбирательстве, но клуб уважает принцип презумпции невиновности.

В июле 32-летний игрок был обвинен в 5 случаях изнасилования, 2 из которых относятся к одной женщине и 3 — к другой. Эпизоды произошли в 2021—2022 годах. В среду футболист был освобожден под залог.

Летом Парти покинул «Арсенал» (Лондон) по окончании срока действия контракта.