В поселке Шлюзовой в Тольятти жилые дома остались без электричества 7 августа

Точные сроки восстановления подачи электроэнергии пока неизвестны. В компании просят горожан с пониманием отнестись к ситуации: «Понимаем все неудобства, связанные с аварией. Службы делают всё возможное, и мы уверены, что свет в домах появится в ближайшее время». Об этом сообщается в местном телеграм-канале «Записки горожанина».