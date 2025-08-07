В поселке Шлюзовой в Тольятти жилые дома остались без электричества 7 августа

В микрорайоне Шлюзовой в Тольятти произошло отключение электроснабжения. Причиной стал технологический отказ на линии, сообщили в АО «ОРЭС».
Аварийные бригады оперативно выехали на место — по данным диспетчера, на месте работают две команды специалистов.
По словам жителей, на улице Железнодорожной свет пока не отключали, отключение затронуло другие улицы микрорайона.
Точные сроки восстановления подачи электроэнергии пока неизвестны. В компании просят горожан с пониманием отнестись к ситуации: «Понимаем все неудобства, связанные с аварией. Службы делают всё возможное, и мы уверены, что свет в домах появится в ближайшее время». Об этом сообщается в местном телеграм-канале «Записки горожанина».
————.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.