Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Шлюзовой в Тольятти жилые дома остались без электричества 7 августа

В микрорайоне Шлюзовой в Тольятти произошло отключение электроснабжения.

В микрорайоне Шлюзовой в Тольятти произошло отключение электроснабжения. Причиной стал технологический отказ на линии, сообщили в АО «ОРЭС».

Аварийные бригады оперативно выехали на место — по данным диспетчера, на месте работают две команды специалистов.

По словам жителей, на улице Железнодорожной свет пока не отключали, отключение затронуло другие улицы микрорайона.

Точные сроки восстановления подачи электроэнергии пока неизвестны. В компании просят горожан с пониманием отнестись к ситуации: «Понимаем все неудобства, связанные с аварией. Службы делают всё возможное, и мы уверены, что свет в домах появится в ближайшее время». Об этом сообщается в местном телеграм-канале «Записки горожанина».

————.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.