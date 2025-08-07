В горах Сочи на высоте 2000 метров спасли туристку

Туристку на высоте 2000 метров в Сочи спасли сотрудники МЧС России. По информации спасательного ведомства, все произошло в районе слияния рек Чистая и Малая Лаба.
Заявляется, что восемь туристов начали маршрут еще в минувшее воскресенье, 3 августа, из поселка Псебая — путь проходил через горы к морю. В пути 56-летней женщине потребовалась помощь, и инструктор туристической группы оперативно направил спасителям координаты местонахождения.
На место выдвинулись спасатели и врач Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. По прибытии они оказали пострадавшей необходимую помощь и эвакуировали ее с горной местности на ведомственном вертолете Ка-32. После ее передали медикам.
Остальные участники похода продолжили путь.
В МЧС России напомнили, что при выходе на туристические маршруты следует реально оценивать свои силы, выбирать подходящие одежду и обувь, учитывать погодные условия.
Напомним, в конце июля двое альпинистов — 63-летний житель Санкт-Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области — попали под камнепад и получили травмы в Кабардино-Балкарии. Их эвакуировали сотрудники МЧС России из верховья ущелья Безенги на высоте 3800 метров.
