Starhit: Максима Галкина* сбила машина в Юрмале

Артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) сбил автомобиль в латвийском городе Юрмале. Это заметили очевидцы.

«Галкин ехал на велосипеде, когда на него с боковой улицы неожиданно вырулил автомобиль», — передает telegram-канал «Starhit». Уточняется, что юмористу в результате ДТП разрезало стеклом сухожилия и артерию на руке. На сцене он выступал с забинтованной кистью.

Ранее сообщалось, что Галкин отдыхал на Кипре вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми. Супруги, владеющие недвижимостью на острове, выбрали его для семейного отдыха.

*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.