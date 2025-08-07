Starhit: Максима Галкина* сбила машина в Юрмале

«Галкин ехал на велосипеде, когда на него с боковой улицы неожиданно вырулил автомобиль», — передает telegram-канал «Starhit». Уточняется, что юмористу в результате ДТП разрезало стеклом сухожилия и артерию на руке. На сцене он выступал с забинтованной кистью.