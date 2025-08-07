7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила женщину, она доставлена в больницу, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня на дворовой территории дома № 115 по проспекту Дзержинского 44-летний водитель автомобиля Volvo наехал на 46-летнюю женщину. Пешеход доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.
В ГАИ напомнили водителям быть предельно внимательными при движении в жилых зонах, на дворовых и прилегающих территориях, выбирать такую скорость, которая позволит вовремя остановиться в случае появления пешехода. -0-