В Минске легковушка сбила женщину, она доставлена в больницу

По предварительной информации, сегодня на дворовой территории дома № 115 по проспекту Дзержинского 44-летний водитель автомобиля Volvo наехал на 46-летнюю женщину. Пешеход доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила женщину, она доставлена в больницу, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня на дворовой территории дома № 115 по проспекту Дзержинского 44-летний водитель автомобиля Volvo наехал на 46-летнюю женщину. Пешеход доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

В ГАИ напомнили водителям быть предельно внимательными при движении в жилых зонах, на дворовых и прилегающих территориях, выбирать такую скорость, которая позволит вовремя остановиться в случае появления пешехода. -0-