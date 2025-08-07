Парламент Гагаузии призвал к протестам в защиту осужденной Гуцул: что происходит в регионе

Во втором туре выборов она одержала победу с результатом 52,34% голосов. На посту башкана Гуцул заняла жесткую пророссийскую позицию, что вызвало напряженность в отношениях с центральными властями Молдовы. После запрета партии «Шор» она начала открыто критиковать президента Молдовы Майю Санду и выступать за сохранение гагаузской идентичности. В марте 2024 года ее визит в Россию и встречи с российскими чиновниками значительно усугубили конфликт между автономией и Кишиневом. В апреле против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном финансировании протестов и сотрудничестве с партией «Шор».