Парламент Гагаузии призвал к протестам в защиту осужденной Гуцул: что происходит в регионе

Депутаты парламента Гагаузии назвали приговор Гуцул незаконным и несправедливым.
Парламент Гагаузии призвал жителей региона к массовым протестам в защиту главы автономии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет за финансирование ранее запрещенной в Молдавии партии «Шор». Власти региона также возложили ответственность за дестабилизацию ситуацию и эскалацию конфликта на Кишинев. Одновременно с этим Россия инициировала закрытое заседание Совбеза ООН по этому делу. Подробнее о том, что происходит в регионе — в материале URA.RU.
Призыв к протестам.
Депутаты Гагаузии обратились к жителям автономии с призывом к массовым протестамФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Парламент Гагаузии принял резолюцию с призывом к мирным жителям провести массовые протесты по всему региону в поддержку главы автономии Евгении Гуцул, осужденной на семь лет. Депутаты возложили ответственность за дестабилизацию ситуации и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом на власти Молдовы. Они также назвали приговор Гуцул незаконным и несправедливым. Текст резолюции был опубликован на сайте законодательного органа.
Созыв Совбеза ООН.
Москва предложила Совету Безопасности ООН провести закрытое заседание по делу Гуцул. Встреча должна была состояться сегодня — 7 августа. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
Как прошел суд по делу Гуцул.
Судебное заседание по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул состоялось 5 августа. Она пришла в суд с семьей, где ее встречали сотни сторонников с цветами, скандировавших лозунги в ее поддержку. На фотографиях, сделанным во время заседания, было видно, что Гуцул сохраняла спокойствие, несмотря на ситуацию. В своем telegram-канале она заявила, что считает процесс политической расправой, подчеркнув, что любой критик власти может оказаться на ее месте.
Возле здания суда произошли столкновения между сторонниками Гуцул и полицией. Родственников Гуцул не допустили в зал заседаний. По итогам заседания суд Буюкан приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании избирательной кампании за счет зарубежных средств, а также в координации антиправительственных протестов и подкупе их участников.
Что известно о главе Гагаузии.
Евгения Гуцул (девичья фамилия — Буюклы) родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия на юге бывшей Молдавской ССР. Получив юридическое образование, в 2023 году она неожиданно вошла в политику, став кандидатом на пост башкана Гагаузии от пророссийской партии "Шор.
Во втором туре выборов она одержала победу с результатом 52,34% голосов. На посту башкана Гуцул заняла жесткую пророссийскую позицию, что вызвало напряженность в отношениях с центральными властями Молдовы. После запрета партии «Шор» она начала открыто критиковать президента Молдовы Майю Санду и выступать за сохранение гагаузской идентичности. В марте 2024 года ее визит в Россию и встречи с российскими чиновниками значительно усугубили конфликт между автономией и Кишиневом. В апреле против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном финансировании протестов и сотрудничестве с партией «Шор».
История уголовного преследования.
Несмотря на уголовное преследование, Гуцул 10 июля приняла предложение возглавить список оппозиционного блока «Победа» на парламентских выборахФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В марте 2025 года глава Гагаузии была задержана в кишиневском аэропорту при попытке вылететь в Стамбул. После 72 часов ареста срок продлили на 20 суток, а затем заменили меру пресечения на домашний арест. Гуцул и ее сторонники назвали уголовное дело политически мотивированным.
Еще в апреле 2024 года стало известно, что она фигурирует в деле о незаконном финансировании запрещенной в Молдове партии «Шор». Ее обвинили в получении 9,74 млн леев (около 530 тысяч долларов) от «организованной преступной группы». Гуцул отвергла обвинения, заявив, что их инициировала Майя Санду. В марте 2025 года к ее делу добавилось новое обвинение — в фальсификации документов о пожертвованиях на ее избирательную кампанию 2023 года.
Арест Гуцул спровоцировал протесты в Гагаузии. Народное собрание автономии потребовало ее освобождения, а сама глава региона обратилась за поддержкой к России и Турции. Кремль осудил действия молдавских властей, назвав их «запугиванием оппозиции». Несмотря на уголовное преследование, в июле 2025 года Гуцул согласилась возглавить список оппозиционного блока «Победа» на парламентских выборах, но ЦИК Молдовы не допустила его к участию.