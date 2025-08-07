Самарская полиция вернула 4-летнего малыша, который потерялся в автобусе маме

В участковый пункт полиции «Юг-1» Отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от бдительного прохожего: в салоне маршрутного такси он заметил маленького ребёнка, который остался один.
Неравнодушный гражданин не прошёл мимо, забрал малыша из автобуса и отвёл в ближайший полицейский участок.
Сотрудники полиции сразу же взяли ситуацию под контроль. Напуганного 4-летнего мальчика успокоили, обеспечили заботой и вниманием.
Благодаря слаженной работе и использованию современных методов поиска, правоохранителям удалось оперативно установить личность ребёнка и связаться с его родителями.
Как выяснилось, малыш отстал от мамы, сел в общественный транспорт и уехал, не понимая, куда направляется.
Женщина, обнаружив пропажу, была в панике, но вскоре получила звонок из полиции. Она немедленно приехала в участок и забрала сына.
«Благодаря бдительности неравнодушного горожанина и профессионализму сотрудников полиции удалось в кратчайшие сроки обеспечить безопасность ребёнка и воссоединить его с семьёй», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Полиция напоминает: не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно в местах скопления людей.
А если вы стали свидетелем подобной ситуации — действуйте. Ваш звонок может спасти чью-то семью от страшной трагедии.
————.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.