WP: решение Трампа по встрече с Путиным не понравилось союзникам Украины в ЕС

Решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным расстроило европейских чиновников. Об этом сообщает The Washington Post.

Чиновники ЕС сильно расстроились, когда Трамп заявил о планах встретиться с Путиным.

«Мы были сильно расстроены. Несмотря на всю эту шумиху, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. Пока. Ни на йоту», — заявил The Washington Post высокопоставленный европейский чиновник.

Издание отмечает, что в Киеве некоторые официальные лица выразили тревогу по поводу того, что Путин в очередной раз маневрирует, чтобы исключить Украину и ее европейских сторонников из переговоров.

Впервые с момента начала СВО Путин и Трамп с огласовали проведение личных переговоров. По данным источников, встреча может состояться уже в ближайшие дни — возможно, на следующей неделе. Как сообщил российский лидер, переговоры вероятно пройдут на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эта страна уже не раз выступала нейтральной площадкой для диалога между Москвой и Вашингтоном.

