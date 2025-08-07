WP: решение Трампа по встрече с Путиным не понравилось союзникам Украины в ЕС

Впервые с момента начала СВО Путин и Трамп с огласовали проведение личных переговоров. По данным источников, встреча может состояться уже в ближайшие дни — возможно, на следующей неделе. Как сообщил российский лидер, переговоры вероятно пройдут на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эта страна уже не раз выступала нейтральной площадкой для диалога между Москвой и Вашингтоном.