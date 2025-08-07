Агент СБУ Кучер вел слежку при подготовке к покушению на генерала ВКС РФ

Агент Службы безопасности Украины Виктор Кучер, по заданию спецслужб готовивший покушение на командующего дальней авиацией ВКС России в 2024 году, следил за генералом. Об этом сообщается в материалах дела, пишет ТАСС.
Как отмечает агентство, слежка Кучера за российским генералом включала в себя целый комплекс мероприятий. Так, агент СБУ искал информацию о жертве через интернет, просматривал открытые источники, а также изучал сведения об автомобиле жертвы.
«Затем Кучер 10 ноября 2023 года проследовал на автомобиле к одному из мест вероятного нахождения командующего, где осуществлял визуальное наблюдение прилегающей территории и ее видеозапись», — сказано в документах суда.
О каждом собственном действии Кучер отчитывался куратору. От него же он получал различные указания. Например, установить маршрут передвижения российского генерала, определить места его службы и жительства. Кроме того, агент СБУ записывал видео. Затем он стал готовиться непосредственно к покушению. В частности, закупил sim-карты и сделал тайник со взрывным устройством.
Однако совершить задуманное у Кучера так и не получилось. После отчета куратору он был задержан силовиками. Вскоре его признали виновным в участии в террористическом сообществе, подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Свою вину Кучер не признал.
Тем временем в Севастополе силовики задержали еще одного пособника киевского режима. Тот собирал данные о работе систем ПВО в регионе. В частности, снимал все на видео и отправлял кураторам. После задержания мужчина признал собственную вину.