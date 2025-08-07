Ричмонд
Полиция предупредила граждан о новой схеме мошенничества

Полиция предостерегает граждан о новой схеме мошенничества: злоумышленники рассылают поддельные уведомления о штрафах, маскируясь под ГИБДД, с целью кражи банковской информации или заражения устройств вредоносным программным обеспечением.

Потенциальная жертва получает электронное письмо или сообщение в мессенджере, где сообщается о нарушении правил дорожного движения и предлагается ознакомиться с постановлением и оплатить штраф.

К такому письму прикреплен PDF-файл, стилизованный под официальный документ. Для убедительности в нем могут быть указаны настоящие данные получателя, такие как имя и номер автомобиля.

В тексте письма обычно присутствует кнопка «оплатить сейчас», перенаправляющая пользователя на посторонний сайт. Этот сайт может быть либо поддельной страницей государственных услуг, где запрашивают данные банковской карты, либо ресурсом, с которого загружается вредоносное программное обеспечение.

