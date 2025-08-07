FAZ: механики из ФРГ починили уничтоженную ВС РФ установку Patriot

Как рассказал генерал изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), немецкие специалисты сумели полностью восстановить систему ПВО, несмотря на серьезные повреждения. Келлер также отметил, что поставки новых комплексов Patriot Украине могут затянуться до 2030-х годов из-за долгого производственного цикла и нехватки важных комплектующих. По его словам, западные производители не могут оперативно нарастить мощности, что влияет на темпы передачи современной техники Киеву.