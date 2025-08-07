Рейс Москва-Пенза экстренно сядет в «Шереметьево» из-за сигнала неисправности

Самолет совершит экстренную посадку.
Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Пензу, вынужден готовиться к экстренной посадке в аэропорту «Шереметьево» из-за сигнала о неисправности топливного фильтра, поступившего от соответствующего датчика. Об этом РИА Новости рассказали представители оперативных служб.
Ранее резервный борт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Астрахани в Сочи, перевезя пассажиров рейса из Москвы, который ранее был вынужден приземлиться из-за технической неисправности. Об этом проинформировали в пресс-службе астраханского аэропорта.