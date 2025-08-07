Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Москва-Пенза экстренно сядет в «Шереметьево» из-за сигнала неисправности

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Пензу, вынужден готовиться к экстренной посадке в аэропорту «Шереметьево» из-за сигнала о неисправности топливного фильтра, поступившего от соответствующего датчика. Об этом РИА Новости рассказали представители оперативных служб.

Самолет совершит экстренную посадку.

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Пензу, вынужден готовиться к экстренной посадке в аэропорту «Шереметьево» из-за сигнала о неисправности топливного фильтра, поступившего от соответствующего датчика. Об этом РИА Новости рассказали представители оперативных служб.

Ранее резервный борт авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Астрахани в Сочи, перевезя пассажиров рейса из Москвы, который ранее был вынужден приземлиться из-за технической неисправности. Об этом проинформировали в пресс-службе астраханского аэропорта.