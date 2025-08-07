Таможенники нашли нарколабораторию с более чем 200 кг мефедрона в Ленобласти

Синтетические наркотики на более чем 800 миллионов рублей нашли таможенники в нарколаборатории в Ленинградской области. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).
— Деятельность нарколабораторий пресечена сотрудниками ГУБК ФТС России и Выборгской таможни. Задержано две тонны прекурсоров для изготовления более 200 килограмм синтетического наркотика. Стоимость партии на черном рынке может превышать 800 миллионов рублей, — говорится в публикации.
Наркотик в виде жидкости бледно-розового цвета содержался в десяти металлических бочках и перевозился в фуре среди товаров народного потребления из Средней Азии на склад под Санкт-Петербургом.
— Экспертиза показала, что в них находился 2-бром-1-фенилпентан-1-он — прекурсор для изготовления наркотического средства, — сообщили в ФТС.
Оперативникам удалось обнаружить лабораторию благодаря слежке за одним из получателей товара. Также ФТС смогла вычислить двух контрабандистов. Злоумышленники намеревались хранить наркотики в двух специально оборудованных подвалах под гаражами, а потом сбывать через закладки по всей области. В ходе обыска таможенники изъяли холодильные установки, сушилки, вакууматоры, грипперы и две тысячи литров химикатов.
До этого силовики ликвидировали нарколабораторию в подмосковной деревне Бунино. В жилище мужчины правоохранители нашли наркотики массой более 3,5 килограмма, а также другие предметы, указывающие на организацию незаконной деятельности. До этого в Подмосковье попались три мужчины старше 20 лет, которые оборудовали нарколабораторию в Богородском городском округе. В ходе обыска полицейские обнаружили около 9,5 килограмма мефедрона и N-метилэфедрона.