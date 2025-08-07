Таможенники нашли нарколабораторию с более чем 200 кг мефедрона в Ленобласти

До этого силовики ликвидировали нарколабораторию в подмосковной деревне Бунино. В жилище мужчины правоохранители нашли наркотики массой более 3,5 килограмма, а также другие предметы, указывающие на организацию незаконной деятельности. До этого в Подмосковье попались три мужчины старше 20 лет, которые оборудовали нарколабораторию в Богородском городском округе. В ходе обыска полицейские обнаружили около 9,5 килограмма мефедрона и N-метилэфедрона.