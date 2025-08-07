В Бешенковичском районе опрокинулся автомобиль, пострадала пассажирка

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Бешенковичском районе пострадала пассажирка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Сегодня около 17.50 на 32-м км автодороги Р113 Сенно — Бешенковичи — Ушачи 43-летний водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате аварии 43-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
В ГАИ напомнили, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства. -0-