Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

5 августа на пересечении улиц Лескова и Плещеева в столичном районе Бибирево на северо-востоке города столкнулись два автобуса маршрутов № 290 и 606. Движение транспорта в районе аварии было перекрыто. В «Мосгортрансе» сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.