Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области

На 22-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

— По предварительным данным, пострадали три человека — двое в грузовике и один в автобусе. Транспортное средство следовало из Петербурга в Кировск. На месте работают экстренные службы, — передает Telegram-канал.

— По предварительным данным, пострадали три человека — двое в грузовике и один в автобусе. Транспортное средство следовало из Петербурга в Кировск. На месте работают экстренные службы, — передает Telegram-канал.

5 августа на пересечении улиц Лескова и Плещеева в столичном районе Бибирево на северо-востоке города столкнулись два автобуса маршрутов № 290 и 606. Движение транспорта в районе аварии было перекрыто. В «Мосгортрансе» сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.

2 августа в районе села Хлебино Теньгушевского района Мордовии опрокинулся автобус с 48 пассажирами. В результате случившегося пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Водитель транспорта потерял управление, после чего съехал в кювет, и автобус перевернулся.