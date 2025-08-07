Ребёнок ранен в результате детонации украинского дрона в Белгородской области

«У него минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал он в своём телеграм-канале.
Мальчик госпитализирован в детскую областную больницу. Удары затронули семь муниципальных образований области. В Грайворонском округе повреждены три автомобиля, частный дом и коммерческие объекты.
В Белгородском районе дроны уничтожили надворные постройки, в Борисовском — пробили крышу коммерческого здания. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Валуйском округе, где атаковали 10 беспилотников — повреждены многоквартирный дом, административное здание и линии электропередач. В Шебекинском округе пострадали два сельхозпредприятия.
Ранее в Белгородской области дрон ударил по автомобилю, ранив семейную пару. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение руки осколком, женщина — минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Пострадавших оперативно доставили в Шебекинскую больницу, где им оказывают помощь.