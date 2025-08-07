Потолок обрушился в доме Петербурга, приехали 10 авто экстренных служб

По Невскому проспекту в Санкт-Петербурге произошло обрушение потолочного перекрытия.
В доме № 103 по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами. Под завалами могут находится люди. Местные жители сообщают о большом количестве автомобилей экстренных служб.
«Потолок обрушился в доме № 103 на Невском — предварительно, между первым и вторым этажами. На месте работают десятки автомобилей экстренных служб — пожарные, скорые», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».
По сообщениям жителей, под завалами мог оказаться как минимум один человек. На месте трагедии находится временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Романцов.
Ранее потолок обрушился на этаже одного из домов на востоке Москвы. Люди оказались забаррикадированы в своих квартирах и не могли выйти.