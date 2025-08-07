Рейс Москва-Пенза благополучно приземлился в Шереметьево

По данным экстренных служб, решение о возвращении самолета было принято после того, как в ходе полета сработал датчик, сигнализирующий о возможных неполадках в системе фильтрации топлива. После получения сигнала пилоты уведомили наземные службы и совершили посадку в столичном аэропорту согласно установленным протоколам безопасности.