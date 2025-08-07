Рейс Москва-Пенза благополучно приземлился в Шереметьево

Судно приземлилось в аэропорту благополучно.
Пассажирский самолет SSJ-100, выполнявший рейс по маршруту Москва — Пенза, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности топливного фильтра. О штатной посадке воздушного судна сообщил представитель экстренных служб.
«Сел штатно в аэропорту Шереметьево», — уточнил источник РИА Новости. Он добавил, что по предварительной информации, среди пассажиров и членов экипажа нет пострадавших.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРБК: в Шереметьево успокоили россиян по поводу экстренной посадки Boeing-747.
По данным экстренных служб, решение о возвращении самолета было принято после того, как в ходе полета сработал датчик, сигнализирующий о возможных неполадках в системе фильтрации топлива. После получения сигнала пилоты уведомили наземные службы и совершили посадку в столичном аэропорту согласно установленным протоколам безопасности.