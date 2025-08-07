Дачник насадил себя на ветку, упав с крыши дома

Как узнал «МК», на днях в солнечногорскую больницу бригада «скорой помощи» экстренно доставила мужчину с тяжелой травмой. Пациент без страховки ремонтировал крышу загородного дома. В какой-то момент он не удержал равновесие и упал прямо на дерево, при этом напоровшись на сук. Ветка прошла через бедро в толщу брюшной стенки.