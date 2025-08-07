Дачник насадил себя на ветку, упав с крыши дома

Попытка отремонтировать крышу на даче едва не стоила жизни 42-летнему мужчине. Житель Подмосковья упал с высоты на ветку, которая пронзила его насквозь. Спасли мужчину солнечногорские хирурги.
Как узнал «МК», на днях в солнечногорскую больницу бригада «скорой помощи» экстренно доставила мужчину с тяжелой травмой. Пациент без страховки ремонтировал крышу загородного дома. В какой-то момент он не удержал равновесие и упал прямо на дерево, при этом напоровшись на сук. Ветка прошла через бедро в толщу брюшной стенки.
Пациенту провели компьютерную томографию и УЗИ, которые показали наличие свободной жидкости в животе. К счастью, ветка не задела важные артерии и органы брюшной полости.
Хирурги сразу приступили к операции. Они удалили сук, ушили дефект, осмотрели органы брюшной полости на предмет повреждения, а также установили дренаж. Операция длилась около часа и прошла успешно.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, но пока что долечивается в стационаре.