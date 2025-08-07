ТАСС: агент СБУ Кучер следил за генералом ВКС РФ при подготовке покушения

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Новгородской области агента украинских спецслужб, который готовил теракт против ветерана специальной военной операции. Он самостоятельно вышел на связь с куратором через мессенджер Telegram и, следуя его указаниям, поджег два автомобиля, на которых имелась символика специальной военной операции. Кроме того, задержанный осуществлял сбор сведений о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона, а также проводил разведку объектов критической инфраструктуры.