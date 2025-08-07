Основатели БРИКС объединяются против пошлин Трампа

Президенты России и ЮАР обсудили самые острые общие вопросы по телефон.
Страны основательницы БРИКС объединяются против пошлин президента США Дональда Трапа. В четверг лидер РФ Владимир Путин пообщался с представителями двух государств, которые стояли у истоков объединения — Индии и ЮАР. Как объяснил URA.RU доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов, решения Трампа волнуют всех участников БРИКС.
В Кремле сообщили, что президент Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. По официальной информации основной темой стало мирное урегулирование украинского конфликта. «Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоза выразил признательность за предоставленную информацию. С российской стороны была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса», — говорится в официальном сообщении.
Буквально одной строкой в релизе отмечено, что «лидеры обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства». Другие детали разговора в Кремле раскрывать не стали.
Как объяснил URA.RU политолог Камран Гасанов, Путин и Рамафоза обсудили украинский конфликт в свете того, что ЮАР (вошла в БРИК в конце 2010 года, и с того момента объединение получило название БРИКС) с начала СВО выступала с мирными инициативами по его разрешению. И Путину важно было проинформировать своего партнера об итогах переговоров с посланником американского президента.
«Поэтому разговор проходил в ключе урегулирования конфликта и миротворчества. Рамафоза признателен Путину, что президент РФ информирует его о ходе переговоров, прислушивается к мнению. Путин, в свою очередь, признателен странам, которые предлагают свои мирные планы, даже если их идеи не всегда полностью соответствуют российскому видению», — пояснил политолог.
За кадром же, вероятно, осталась другая важная тема, общая для всех стран БРИКС, — это давление Трампа, который готов объявить торговую войну объединению. А в отношении Индии, по сути, уже это сделал, установив пошлины на индийский импорт. По мнению Гасанова, Трамп угрожает странам БРИКС за торговлю с Россией, поэтому Путин не может оставить это без внимания.
"ЮАР как одна из первых стран-участниц объединения обеспокоена таким трендом и хотела бы понять, будут ли, например, эти санкции введены в отношении Южной Африки. Санкции Трампа бьют по экономической ситуации в БРИКС.
Конечно, эффективность этих санкций ограничена, но в любом случае, это создает определенные проблемы для стран-участниц. Они не ставят крест на торговле, но усложняют ее", — полагает эксперт.
7 августа президент Путин принял в Кремля советника премьер-министра Индии по вопросам нацбезопасности Аджита Довала. Эксперт Алексей Малинин объяснил URA.RU, что страны БРИКС начали готовить ответ на действия Трампа. Угрозы американского лидера касаются всего объединения. Свой ответ дали Бразилия и Китай, однако, как считают эксперты, теперь БРИКС предстоит выработать единую позицию, чтобы противостоять давлению Трампа.