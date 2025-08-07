Основатели БРИКС объединяются против пошлин Трампа

Как объяснил URA.RU политолог Камран Гасанов, Путин и Рамафоза обсудили украинский конфликт в свете того, что ЮАР (вошла в БРИК в конце 2010 года, и с того момента объединение получило название БРИКС) с начала СВО выступала с мирными инициативами по его разрешению. И Путину важно было проинформировать своего партнера об итогах переговоров с посланником американского президента.