Звезда вирусного мема про «Бентли» стала жертвой ограбления в Лондоне

Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму ограбили особняк народной артистки СССР Софии Ротару. Трёхэтажный дом площадью в 400 кв.м. остался без присмотра, после того, как дворецкий перестал в нём дежурить. После этого в дом заявились грабители.