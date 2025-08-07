Ричмонд
Звезда вирусного мема про «Бентли» стала жертвой ограбления в Лондоне

Российскую модель Аллу Брулетову, прославившуюся благодаря мему про Bentley, ограбили в Лондоне. Инцидент произошёл в её квартире, куда злоумышленники проникли через окно, рассказала девушка на странице в социальной сети.

Источник: Life.ru

По словам Брулетовой, преступники перевернули всё в помещении. Очевидцы заметили подозрительную активность и сразу вызвали полицию. На момент ограбления модель находилась дома, она не пострадала. Правоохранители оперативно отреагировали и задержали одного из грабителей.

Брулетова обрела известность после публикации ролика с демонстрацией своего Bentley. Это видео вызвало множество пародий, где пользователи в аналогичной манере показывали свои автомобили.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму ограбили особняк народной артистки СССР Софии Ротару. Трёхэтажный дом площадью в 400 кв.м. остался без присмотра, после того, как дворецкий перестал в нём дежурить. После этого в дом заявились грабители.