При обрушении потолка в здании на Невском проспекте погиб человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Потолок обрушился в квартире на Невском проспекте в Петербурге, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Источник: © РИА Новости

«Один человек скончался, второго забрала скорая помощь для госпитализации», — сказал собеседник агентства.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На месте работают спасатели.