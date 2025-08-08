Врач Горячев объяснил причины массовой гибели людей от употребления чачи в Сочи

Количество погибших от сочинской чачи превысило 10 человек. Среди жертв суррогата есть граждане, прибывшие на отдых из Донецкой Народной Республики. В своем комментарии для телеканала «Краснодар» эксперт краевого Центра общественного здоровья Александр Горячев акцентировал внимание на опасность метанола и предостерег от аналогичных случаев.
Врач отметил, что метанол, являясь техническим спиртом, представляет серьезную угрозу для жизни даже в незначительных дозах. Он практически неотличим от этилового спирта по органолептическим показателям, однако в процессе метаболизма в организме трансформируется в формальдегид и муравьиную кислоту, что приводит к тяжелым отравлениям. Наиболее подвержены негативному воздействию нервная система, органы дыхания и зрительный аппарат.
Горячев подчеркнул необходимость приобретения алкогольной продукции исключительно в лицензированных торговых точках, имеющих соответствующие акцизные марки.
При подозрении на отравление следует незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. До ее приезда рекомендуется промыть желудок, принять активированный уголь и обеспечить обильное питье.