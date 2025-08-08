Врач Горячев объяснил причины массовой гибели людей от употребления чачи в Сочи

Врач отметил, что метанол, являясь техническим спиртом, представляет серьезную угрозу для жизни даже в незначительных дозах. Он практически неотличим от этилового спирта по органолептическим показателям, однако в процессе метаболизма в организме трансформируется в формальдегид и муравьиную кислоту, что приводит к тяжелым отравлениям. Наиболее подвержены негативному воздействию нервная система, органы дыхания и зрительный аппарат.