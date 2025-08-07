В Молодечно травмирован 12-летний велосипедист

Сегодня около 10.40 в Молодечно 50-летний местный житель на автомобиле Kia Ria наехал на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок с телесными повреждениями госпитализирован.