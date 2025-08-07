Ричмонд
В Молодечно травмирован 12-летний велосипедист

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно травмирован несовершеннолетний велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Сегодня около 10.40 в Молодечно 50-летний местный житель на автомобиле Kia Ria наехал на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок с телесными повреждениями госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижения скорости при подъезде к пешеходному переходу, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. -0-