Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи осудили участников «голого заплыва»

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края проинформировала, что суд вынес решение о наложении штрафов на 11 человек, участвовавших в несанкционированном «голом заплыве» в городе Сочи.

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края проинформировала, что суд вынес решение о наложении штрафов на 11 человек, участвовавших в несанкционированном «голом заплыве» в городе Сочи.

До этого, главное управление МВД России по Краснодарскому краю заявило о задержании сотрудниками полиции на сочинском пляже группы отдыхающих, находившихся в обнаженном виде.

В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы по статье, квалифицирующей их действия как «Мелкое хулиганство».