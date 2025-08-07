В Сочи осудили участников «голого заплыва»

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края проинформировала, что суд вынес решение о наложении штрафов на 11 человек, участвовавших в несанкционированном «голом заплыве» в городе Сочи.
До этого, главное управление МВД России по Краснодарскому краю заявило о задержании сотрудниками полиции на сочинском пляже группы отдыхающих, находившихся в обнаженном виде.
В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы по статье, квалифицирующей их действия как «Мелкое хулиганство».