Добермана, которого не кормили месяц, выбросили из окна квартиры под Ростовом

Ранее Life.ru рассказывал, что в районе Лианозово нашли собаку в крайне тяжёлом состоянии. Прохожий молодой человек обратил внимание, что животное с трудом передвигается — на теле были видны многочисленные следы жестокого обращения. Сейчас пёс по кличке Бонис проходит курс лечения, а местные жители пытаются выяснить, кто мог так обойтись с беззащитным животным.