Shot: Обрушение произошло в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, есть погибший

Еще одно обрушение здания — на Коммунистической улице в Уфе — произошло около 22:00 30 июля. По словам сотрудников МЧС России, здание ранее использовали в качестве общежития Башкирского кооперативного техникума, но в 2024 году его перестали эксплуатировать и начали готовить к сносу. Кроме того, дом отключили от газоснабжения. По предварительным сведениям, погибших и пострадавших нет.