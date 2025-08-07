Shot: Обрушение произошло в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, есть погибший

В одном из жилых домов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошло обрушение. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
Согласно предоставленной информации, обрушился потолок между первым и вторым этажами. В результате произошедшего один человек погиб, еще одного госпитализировали.
На месте происшествия работают спасатели, они разгребают завалы. Под ними могут еще находиться люди.
Предположительно, причиной обрушения стал ремонт, который проводили рабочие в квартире на втором этаже. Площадь обрушения составила около 30 квадратных метров, говорится в публикации.
Еще одно обрушение здания — на Коммунистической улице в Уфе — произошло около 22:00 30 июля. По словам сотрудников МЧС России, здание ранее использовали в качестве общежития Башкирского кооперативного техникума, но в 2024 году его перестали эксплуатировать и начали готовить к сносу. Кроме того, дом отключили от газоснабжения. По предварительным сведениям, погибших и пострадавших нет.