В жилом доме на Невском проспекте в Петербурге рухнул потолок между этажами

Рабочие проводили ремонт в квартире на втором этаже. Площадь обрушившегося межэтажного перекрытия составила около 30 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы, поскольку под ними могут оставаться люди. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту случившегося.