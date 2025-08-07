Потолок обрушился в доме в центре Санкт-Петербурга. Онлайн-трансляция

00:36 Хозяйка одной из квартиры в обрушившемся доме на Невском раскрыла детали незаконной переделки. По ее словам, пять лет назад на втором этаже выкупили коммунальную квартиру, незаконно разделили ее на шесть студий и начали сдавать их посуточно. Все работы проводились без согласования.