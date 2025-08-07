Потолок обрушился в доме в центре Санкт-Петербурга. Онлайн-трансляция

Потолок обрушился в доме на Невском.
Обрушение перекрытий между этажами произошло в Санкт-Петербурге. Под завалами могут находится люди. Потолок обрушился в доме на Невском проспекте — предварительно, между первым и вторым этажами. URA.RU запускает трансляцию.
01:16 Кадры с места происшествия опубликовала в своем официальном telegram-канале прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга.
01:07 По данным местных telegram-каналов, погибший — уроженец Псковской области.
01:04 Кадры обрушения потолка на Невском проспекте.
Около 20:30 в одной из квартир рухнули перекрытия между первым и вторым этажомФото: социальные сети.
00:58 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения межэтажного перекрытия в квартире на Невском проспекте. Следователи квалифицировали происшествие по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
На месте ЧП идут работы по разбору заваловФото: социальные сети.
00:51 Здание 1898 года постройки, не является аварийным. Об этом URA.RU узнали от местных жителей.
00:44 telegram-канал следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу обнародовал личности пострадавших. В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован.
00:43 В Санкт-Петербурге следователи озвучили официальную версию случившегося. Вечером 7 августа 2025 года произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте при проведении работ на втором этаже.
00:40 Следователи работают на месте обрушения перекрытия в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где предварительно во время обрушения погиб мужчина.
00:38 Жильцы рассказали telegram-каналу «Фонтанка SPB Online», что им удалось добиться запрета на регистрационные действия со спорной квартирой. Собственники после скандала съехали. После этого в квартире снова начались строительные работы. И сейчас все закончилось обрушением.
00:36 Хозяйка одной из квартиры в обрушившемся доме на Невском раскрыла детали незаконной переделки. По ее словам, пять лет назад на втором этаже выкупили коммунальную квартиру, незаконно разделили ее на шесть студий и начали сдавать их посуточно. Все работы проводились без согласования.
00:34 Полицейские вывели из дома двоих молодых людей, предположительно — рабочих. Очевидцы сообщают, что кроме одного погибшего есть и пострадавший — он в реанимации.
00:33 По предварительным данным, в обрушившейся квартире на втором этаже рабочие проводили ремонт, площадь обрушения межэтажного перекрытия составила около 30 квадратных метров.
00:25 На месте происшествия находится около десятка машин экстренных служб. Так же туда прибыл временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим Романцов.
00:25 Под завалами мог оказаться как минимум один человек. Об этом сообщают местные жители.