Mash: после обрушения потолка в Петербурге есть погибший и пострадавшие

Человек погиб при обрушении потолка в жилом доме в Санкт-Петербурге. Еще один, по предварительным данным, остается под завалами.

На месте происшествия работают экстренные службы.

«В квартире с рухнувшим потолком шел ремонт. По предварительной информации, один человек погиб, еще один может находиться под завалами, а третьего увезли в реанимацию», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

Площадь обрушения составила 30 квадратных метров. Угрозы дальнейшего обвала нет.

Потолок обрушился в доме № 103 по Невскому проспекту между первым и вторым этажами. На место ЧП прибыли 10 авто экстренных служб.