Следователи прибыли на место обрушения потолка в жилом доме Петербурга

Следователи выясняют причины и обстоятельства обрушения потолка в жилом доме в Санкт-Петербурге. Они уже работают на месте происшествия. Об этом рассказали представители следствия.

Следователи работают на месте происшествия.

«Устанавливаются обстоятельства обрушения перекрытия в квартире одного из домов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Там по предварительным данным погиб мужчина», — сообщается в telegram-канале «Питерский следком».

Ранее в доме № 103 на Невском проспекте произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами. Под завалами могут находиться люди.