Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Подмосковье

Вблизи подмосковного города Кашира произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Вблизи подмосковного города Кашира произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая.

— По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки «Ситрак», при повороте налево не пропустил легковой автомобиль «ВАЗ» и совершил с ним столкновение, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки, среди которых был малолетний ребенок. На месте работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого на 128-м километре трассы А-107 в Раменском грузовик влетел в легковой автомобиль и автобус, после чего машина опрокинулась. В результате аварии пострадал один человек. Им оказался водитель грузовика.