Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Подмосковье

Вблизи подмосковного города Кашира произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел примерно в 19:20 на 12-м километре автодороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая.
— По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки «Ситрак», при повороте налево не пропустил легковой автомобиль «ВАЗ» и совершил с ним столкновение, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки, среди которых был малолетний ребенок. На месте работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
До этого на 128-м километре трассы А-107 в Раменском грузовик влетел в легковой автомобиль и автобус, после чего машина опрокинулась. В результате аварии пострадал один человек. Им оказался водитель грузовика.