СК завел дело после обрушения в доме на Невском проспекте

Как отмечается в сообщении, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован, уточняют в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
«Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба администрации Центрального района Петербурга сообщала, что в четверг в экстренные службы поступило сообщение об обрушении потолка между первым и вторым этажами в доме по адресу Невский проспект, дом 103. По сообщению жильцов, в квартире мог находиться человек, отмечали районные власти.