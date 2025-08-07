СК завел дело после обрушения в доме на Невском проспекте

Как отмечается в сообщении, в четверг вечером при проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, был извлечен из-под завалов и госпитализирован, уточняют в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.