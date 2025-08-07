Ричмонд
«Прятки с номером»: в Кемерове наказали хитрого водителя грузовика

В Кемерове водитель грузового автомобиля, оборудованного устройством для сокрытия номерных знаков, может лишиться водительского удостоверения.

На грузовике марки «МАЗ» обнаружена система с пневматическим приводом, позволяющая скрывать номер. За подобное правонарушение водителю грозит отстранение от управления транспортным средством на срок до полутора лет.

Помимо этого, инспекторы ГИБДД составили еще четыре административных протокола: грузовик эксплуатировался с техническими неисправностями, а также без действующей диагностической карты. Общая сумма штрафов по данным нарушениям может составить до 8 тысяч рублей.