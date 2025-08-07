На Камчатке произошли два новых землетрясения магнитудой 5

Два новых землетрясения, имеющих магнитуду 5, произошли на Камчатке 7 августа. Об этом сообщает региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы Российской академии наук.
«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Магнитуда: 5.0», — говорится в сообщении.
В отчете службы о произошедших землетрясениях также уточняется, что эпицентр первого землетрясения залегал на глубине в 52.7 километра.
Второе землетрясение произошло спустя 22 минуты после первой сейсмической активности и также имело магнитуду 5. Его очаг залегал на глубине 67,7 километра, а само природное явление произошло в 328 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ранее KP.RU сообщал, что 6 августа у берегов Камчатки также были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,4. Жители региона ощутили землетрясение интенсивностью 3 балла.