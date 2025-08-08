Для спасения туристки в горах Сочи потребовался вертолет

В Сочи спасатели МЧС эвакуировали туристку с высоты 2 тысячи метров над уровнем моря. Женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия во время туристического похода. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Группа из восьми туристов начала свой маршрут из поселка Псебай в предыдущее воскресенье планируя пройти через горные массивы к побережью Черного моря. Однако в районе слияния рек Чистой и Малой Лабы 56-летней участнице похода потребовалась экстренная медицинская помощь. Инструктор группы немедленно передал координаты их местоположения спасательным службам.
Прибывшая на место бригада спасателей, в составе которой находился врач ЮРПСО МЧС России, оказала первую помощь пострадавшей. Для эвакуации был задействован вертолет Ка-32 МЧС России, на борту которого женщину доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
Пресс-служба подчеркнула, что благодаря оперативным действиям специалистов туристке была своевременно оказана необходимая помощь. Остальные члены туристической группы продолжили свой маршрут в соответствии с запланированным графиком.