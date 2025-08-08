Для спасения туристки в горах Сочи потребовался вертолет

Группа из восьми туристов начала свой маршрут из поселка Псебай в предыдущее воскресенье планируя пройти через горные массивы к побережью Черного моря. Однако в районе слияния рек Чистой и Малой Лабы 56-летней участнице похода потребовалась экстренная медицинская помощь. Инструктор группы немедленно передал координаты их местоположения спасательным службам.