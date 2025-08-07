Обрушение потолка в доме на Невском. Что известно спустя час после трагедии

Следователи следственного отдела по Центральному району ГСУ СК по городу Петербургу устанавливают обстоятельства обрушения. Также проверку проводит прокуратура района. Работу правоохранителей и экстренных служб координирует зампрокурора района Никита Лебедев.
Как сообщает наш корреспондент с места событий, на месте сейчас дежурят автомобили МЧС и скорой помощи и «ПетербургГаза». Также ситуацию контролируют сотрудники Росгвардии. Арку, ведущую во внутренний двор дома, перегородили. Не пускают никого, кроме местных жителей и сотрудников экстренных служб.
Прохожие, идущие по Невскому, останавливаются и с любопытством смотрят на то, что происходит за оградительной лентой. Сотрудники МЧС отвечают, что ничего интересного не происходит и на месте происшествия «снимают фильм».
Вид из окна соседней парадной на двор.
Как заметил наш корреспондент, из арки дома полицейские вывели двух молодых людей. Их посадили в автомобиль полиции и увезли.
По словам одного из жильцов, межэтажное перекрытие упало, вероятно, в пространство, которое сдавалось под праздники и караоке. Ремонт в квартире, где обрушение случилось, шел несколько последних месяцев.