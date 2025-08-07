СК увидел нарушение правил при строительстве в доме Петербурга, где рухнул потолок

Следователи завели дело после обрушения перекрытий в доме.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения межэтажного перекрытия в квартире на Невском проспекте, в результате которого погиб один рабочий, а другой пострадал. Об этом сообщает городское управление СК.
«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в жилом доме на Невском проспекте, повлекшего гибель человека. Трагедия произошла вечером 7 августа 2025 года во время строительных работ в одной из квартир на втором этаже. В результате обрушения погиб 30-летний рабочий, еще один пострадавший с травмами извлечен из-под завалов и доставлен в больницу», — передает в telegram-канал «Питерский Следком».
Следователи квалифицировали происшествие по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее URA.RU рассказывало, что в доме № 103 на Невском проспекте произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами. Предположительно, под завалами находились люди.