СК увидел нарушение правил при строительстве в доме Петербурга, где рухнул потолок

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в жилом доме на Невском проспекте, повлекшего гибель человека. Трагедия произошла вечером 7 августа 2025 года во время строительных работ в одной из квартир на втором этаже. В результате обрушения погиб 30-летний рабочий, еще один пострадавший с травмами извлечен из-под завалов и доставлен в больницу», — передает в telegram-канал «Питерский Следком».