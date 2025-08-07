«Украинская пропаганда с начала СВО ведет войну с так называемыми “ухилянтами” — людьми, которые уклоняются от военной службы и не хотят идти умирать за киевский режим. В то же время главный “ухилянт” Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время [он] сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства [Петра] Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как “ухилянты” угрожают обрушить фронт ВСУ», — рассказал собеседник ТАСС.