Авария произошла на проспекте Маршала Жукова в Москве

ДТП произошло на проспекте Маршала Жукова (в районе дома № 92) в столице. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение в районе аварии затруднено на 1,8 километра. Заняты три полосы движения из пяти в сторону центра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.
В этот же день на Ленинградском шоссе в районе дома 60/62 произошла авария с участием трех машин, движение в районе ДТП в сторону центра Москвы было затруднено.
На Сумской улице на юге Москвы водитель легкового автомобиля марки Mazda не справился с управлением и врезался в столб, после чего скрылся с места ДТП. В результате произошедшего никто из пешеходов или других автомобилистов не пострадал.