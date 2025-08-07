Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария произошла на проспекте Маршала Жукова в Москве

ДТП произошло на проспекте Маршала Жукова (в районе дома № 92) в столице. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП произошло на проспекте Маршала Жукова (в районе дома № 92) в столице. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в районе аварии затруднено на 1,8 километра. Заняты три полосы движения из пяти в сторону центра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

В этот же день на Ленинградском шоссе в районе дома 60/62 произошла авария с участием трех машин, движение в районе ДТП в сторону центра Москвы было затруднено.

На Сумской улице на юге Москвы водитель легкового автомобиля марки Mazda не справился с управлением и врезался в столб, после чего скрылся с места ДТП. В результате произошедшего никто из пешеходов или других автомобилистов не пострадал.