СК возбудил дело после обрушения в доме на Невском проспекте, где погиб рабочий

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после обрушения перекрытия в квартире дома на Невском проспекте в Петербурге, где погиб один рабочий. Об этом в четверг, 7 августа, сообщило питерское СУ СК России.
— При проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, его извлекли из-под завалов и госпитализировали, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов на Невском проспекте в Петербурге произошло обрушение.
Согласно предоставленной информации, обрушился потолок между первым и вторым этажами. В результате произошедшего один человек погиб, еще одного доставили в больницу.