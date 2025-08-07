СК возбудил дело после обрушения в доме на Невском проспекте, где погиб рабочий

— При проведении работ на втором этаже произошло обрушение перекрытия между этажами в квартире одного из домов на Невском проспекте. В результате погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы, его извлекли из-под завалов и госпитализировали, — сказано в Telegram-канале ведомства.