Наводнения разрушили десятки домов в афганской провинции Хост, есть жертвы

В восточной афганской провинции Хост наводнения и сход селей, вызванные проливными дождями, привели к разрушению около 60 жилых домов и стали причиной гибели двух человек, сообщает информационное агентство Pajhwok.
Дост Мохаммад Хиляль, руководитель провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, рассказал, что стихийное бедствие началось вечером в среду и вызвало как полное, так и частичное разрушение домов в городе Хост. В результате стихии погибли ребенок и женщина из одной семьи.
Кроме того, сильный ветер и град нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям, транспортным средствам и домашнему скоту в нескольких районах провинции. В настоящий момент ведется сбор информации о пострадавших и предпринимаются меры по оказанию помощи всем пострадавшим семьям.
Местный житель Мохаммад Насим сообщил, что потерял близких: ребенок и женщина оказались заблокированы в подвале дома после обрушения подмытой стены, когда пытались спасти вещи. Заместитель губернатора Махбуб Шах Канат пообещал поддержку всем пострадавшим и призвал благотворительные организации подключиться к помощи.
