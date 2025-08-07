Наводнения разрушили десятки домов в афганской провинции Хост, есть жертвы

Дост Мохаммад Хиляль, руководитель провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, рассказал, что стихийное бедствие началось вечером в среду и вызвало как полное, так и частичное разрушение домов в городе Хост. В результате стихии погибли ребенок и женщина из одной семьи.